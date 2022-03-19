Вже 12 держав надали гуманітарну допомогу Маріуполю

Окупанти з початку війни атакують Маріуполь та вбивають мирних жителів. Нові супутникові знімки показують руйнування, які завдані хаотичним російським бомбардуванням.

З часу блокади Маріуполя почався збір гуманітарного вантажу з найнеобхіднішим для жителів міста. До цього часу назбирали 200 тонн гумдопомоги, а до допомоги вже долучилось 12 країн.

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Частину гуманітарного вантажу планується відправити до Маріуполя, інша – піде на допомогу маріупольцям, які приїхали до Запоріжжя.

Перелік держав, які надали гуманітарну допомогу маріупольцям через Центр підтримки МСБ:

Великобританія;

Грузія;

Польща;

Німеччина;

Латвія;

Нідерланди;

Косово;

Туреччина;

Канада;

США;

ОАЕ;

Норвегія.

Зазначимо, що українські захисники героїчно втримують оборону Маріуполя. Ба більше, вони завдають неабияких втрат ворогу.

Наші воїни здійснили рейд по ворожому командному пункту та тиловому пункту управління. Під час цього знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та до взводу піхоти.

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