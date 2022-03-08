Вже 14 років чуємо від НАТО, що Україна не готова, – Веніславський

Україна вже 14 років чує від НАТО, що вона не готова до вступу. Однак з погляду впровадження стандартів Альянсу до вітчизняного законодавства у сфері оборони наша держава перевершує багато молодих країн-членів.

Про це заявив член Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 каналу. Варто зауважити, що курс на повноцінне членство України у НАТО закріплений у Конституції.

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"На жаль, за останні 14 років ми чуємо від НАТО, що Україна не готова та не виконала якісь умови", – розповів нардеп.

Хто виступає проти вступу України у НАТО

За словами Веніславського, треба бути реалістами й розуміти, що поки не буде кардинальних змін у політиці деяких наших сусідів, які блокують вступ України у НАТО, говорити про повноцінне членство марно.

Ми знаємо, що Угорщина – одна з країн, які послідовно виступають проти членства України в Альянсі,

– розповів депутат.

Не готові наразі прийняти Україну до НАТО також Німеччина, Італія, Іспанія та Франція.

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