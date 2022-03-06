Вже 140 тисяч українців повернулися додому з початку війни

В той час як у всьому світі готові приймати українських біженців, які тікають від війни в Україні, десятки тисяч українців повертаються, щоб боротися з окупантами.

Відповідні дані оприлюднила Державна прикордонна служба України. З початку нападу Росії на Україну вже повернулися понад 140 тисяч українців. З них 80% – чоловіки.

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Нагадаємо, що чоловіки віком від 18 до 60 років зараз не можуть виїжджати з України. Тобто ці чоловіки, які вже були за кордоном, вирішили повернутися та захищати Україну, знаючи, що не матимуть можливості виїхати за кордон до завершення війни.

Перетин кордону: дані

Тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 мільйон 50 тисяч осіб від початку російської агресії:

виїхали понад 900 тисяч осіб (майже 764 тисячі українців та близько 137 тисяч іноземців)

приїхали 143 тисячі українців.

Також кордон перетнулися 2 450 автомобілів з гуманітарною допомогою з-за кордону.

Іноземці також приїжджають в Україну

Важливо, що не лише українці готові боронити свою Батьківщину. Україна отримала вже близько 20 тисяч заявок від іноземців з 52 країн світу, які готові битися разом з українцями проти окупантів в лавах Інтернаціонального легіону. Деякі з них вже прибули в Україну. Сьогодні, 6 березня, прибули морські піхотинці з Великої Британії.

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