Вже 18500 ліквідованих окупантів і повно техніки: свіжі втрати загарбників у війні

5 квітня 2022 , 08:59
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 18 500 своїх солдатів. Крім того, країна-агресорка позбулась тисячі одиниць техніки.

Так, Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати загарбників.

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Втрати росіян

  • Особового складу – близько 18500 осіб,
  • танків – 676,
  • бойових броньованих машин – 1858,
  • артилерійських систем – 332,
  • РСЗВ – 107,
  • засоби ППО – 55,
  • літаків – 150,
  • гелікоптерів – 134,
  • автомобільної техніки – 1322,
  • кораблі /катери – 7,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94,
  • Спеціальна техніка – 25,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані ще уточнюють, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю боїв.


Втрати росіян / Фото Генштабу ЗСУ

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Автор: Ольга Музика