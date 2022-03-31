Вже у 20 областях України почалася посівна: на 6 мільйонах гектарів землі можна засівати

Аграрії 20 областей вже розпочали посівні роботи. Це дозволить забезпечити Україну продовольством у нелегкий час.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу сказав, що це позитивна новина. Адже минулого року у цей же час посівна почалась лише в 15 регіонах, передає 24 канал.

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Також він повідомив, що, згідно з даними, посівну можна буде провести на 6 мільйонах гектарів земель. Це лише на 20% менше від тієї площі, яку було засіяно 2021 році.

Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними – майбутня продовольча безпека країни та світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі,

– звернувся до аграріїв Денис Шмигаль.

Раніше Володимир Зеленський запевняв, що Україні вистачить власного продовольства, але відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах. Україна – один із найважливіших світових експортерів продовольства. Аграрна продукція з нашої країни є основою стабільності і внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу.

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