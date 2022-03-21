Вже 3 доби у полоні: міський голова та активіст з Берислава досі в руках окупантів

Ще 19 березня окупанти викрали міського голову Берислава – Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Вони досі перебувають в полоні.

Олександру Шаповалову дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх, бо чоловік має проблеми із серцем.

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Точне місцезнаходження Олександра Шаповалова та інших полонених невідомі, але, скоріше за все, вони перебувають у Новій Каховці, де рашисти їх утримують.

Разом із центральною владою Херсонська ОВА з’ясовує всі обставини та робить все можливе, аби полонених звільнили.

Нагадаємо, що російські військові відпустили журналіста Олега Батурина, який перебував у полоні з 12 березня. За словами Батурина, окупанти тримали його в нелюдських умовах та залякували – а також майже не годували та не давали води. Журналіст пробув у полоні терористів 8 діб.

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Текст публікації Херсонської ОВА:

У суботу, 19 березня, близько 11 години дня рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Вже три доби вони перебувають у полоні. Вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх. Чоловік має проблеми із сердцем, тому рідні хвилюються за його стан здоров’я.

Точне місце знаходження Олександра Миколайовича та інших полонених невідомі, скоріше за все вони перебувають у Новій Каховці де рашисти їх утримують. Разом із центральною владою з’ясовуємо всі обставини та робимо все можливе, аби всі, хто зараз перебуває у полоні рашистів, повернулися додому!