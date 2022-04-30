Вже давно евакуація в Попасній пов'язана з ризиком для життя, – Гайдай

Попри обстріли російських військових українська влада здійснює евакуацію на Луганщині, в тому числі з Попасної, де розстріляли евакуаційний автобус. Окупанти обстрілюють евакуаційні автобуси, навіть коли погоджують гуманітарні коридори.

Своїм життя ризикують всі, хто бере участь в евакуації

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі каналу "Рада" заявив, що евакуація з Попасної пов'язана з ризиком для життя, повідомляє 24 канал. За його словами, своїм життя ризикують всі, хто бере участь у вивезенні людей.

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Кожен день евакуації в Попасній вже давно пов'язаний для всіх з ризиком для життя. Для тих, хто займається евакуацією, для людей безпосередньо, для водіїв, для супроводжуюючих,

– сказав Гайдай.

Він наголосив, що окупанти обстрілюють евакуаційні автобуси, навіть коли Росія погоджує гуманітарні коридори.

Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній

Цинічні війська Росії продовжують обстрілювати цивільних. Російські військові під Попасною обстріляли автомобіль із волонтерами та поліцейський автобус, який віз допомогу. На щастя, всі вижили.

Також стало відомо, що окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній. З водіями втрачено зв'язок.

Евакуація триває попри обстріли

Гайдай повідомив, що попри важку ситуацію на Луганщині не зупиняють евакуацію

У нас постійно відбувається евакуація з Лисичанська, Сєвєродонецька та навіть Рубіжного й Попасної… Як би там важко не було все одно вивозять людей,

– заявив глава Луганської ОВА.

Він також заявив, що людей вивозять з Гірської громади.

Гайдай повідомив, що наразі місцева влада домовляється про автобуси для вивезення людей. Також він запевнив, що евакуація на Луганщині триватиме до останнього дня, доки це можливо.

Де відбудеться евакуація 30-го квітня

Протягом суботи, 30-го квітня, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля:

центральна площа;

Сєвєродонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна

вул. Миру 155 і 142

Евакуаційний поїзд

В Укрзалізниці також повідомили, що для евакуації жителів Луганщини і Донеччини 30-го квітня із Покровська вирушить безкоштовний евакуаційний потяг.

Поїзд 234/233 Покровськ – Чоп буде відправлятися о 16:30.

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