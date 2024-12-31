Вже друга у такому форматі: Зеленський провів зустріч Технологічної ставки
Володимир Зеленський провів другу Технологічну Ставку, до якої доєдналися урядовці, військові, керівники державних інситуцій та виробники. На засіданні обговорили посилення мобільних вогневих груп.
Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
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Засідання задля посилення оборони України
За словами президента, в Україні вже напрацьовані деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Роботу в цьому напрямку спрямовано саме на внутрішні промислові можливості.
Разом з очільниками та генеральними конструкторами оборонних підприємств на Ставці обговорили внутрішні можливості подальшу розробку української зброї.
Головне – саме наше виробництво, наша внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні. І після війни це забезпечить нам зростання українського експорту: українська зброя, наш досвід захисту своєї держави обов’язково допоможе партнерам,
– зазначив Володимир Зеленський.
Перша Технологічна Ставка, що пройшла 25 жовтня, була присвячена ППО. Зеленський додав, що після першого засідання вже є певні рішення для посилення захисту українського неба і для збільшення відповідного виробництва.