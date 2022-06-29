Вже другу добу у Києві поспіль фіксують рекордні "тропічні" ночі

У червні в столиці фіксують температурні рекорди. Схожі показники місто мало у 2016 році.

Про це 29 червня розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі. Зазначили, що у Києві друга поспіль рекордна "тропічна" ніч.

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"Ніч вважається "тропічною", коли температура протягом темного періоду доби не опускається нижче 20 градусів", – пояснили у гідрометеорологічному центрі.

Яку температуру фіксували

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найнижча температура повітря 28 червня у Києві була +21,3 градуса. Попередній такий рекордний показник був у 2016 році.

Погода у Києві

Укргідрометцентр прогнозує, що 30 червня на Київщині слід очікувати на помірний короткочасний дощ та грозу. Впродовж дня місцями буде також невеликий дощ. Вітер буде північно-східний – 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі у Київській області температура триматиметься на рівні 15 – 20 градусів, а вдень 25 – 30 градусів.

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Пожежна небезпека та грози в Україні

Синоптики прогнозують на 29 червня в Україні, крім західних та східних областей, грози. Зокрема, у північних та центральних регіонах буде град та шквали вітру – до 15 – 20 метрів за секунду. Мовиться про перший рівень небезпеки.

Також впродовж 29 – 30 червня, крім Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, 30 червня і Київської, Чернігівської областей та Криму, буде високий рівень пожежної небезпеки.

"Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках. Майте совість і пам'ятайте, що випалювання української землі – злочин, за який передбачена відповідальність", – наголосили у ДСНС.



Де буде високий рівень пожежної небезпеки / Скриншот Українського гідрометеорологічного центру

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