Вже дуже скоро буде рішення по F-16, – Зеленський з Вашингтона
Джерело:Володимир Зеленський
Україна очікує на поставку американських винищувачів F-16. президент України, який перебуває на саміті НАТО, анонсував. що рішення буде незабаром.
Володимир Зеленський повідомив, що вони продовжують роботу. Зокрема, збільшують кількість літаків, доступних Україні.
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Зеленський анонсував рішення
Президент наголосив, що 9 липня ми отримали рішення про ще 5 Patriot і десятки інших систем ППО.
Сьогодні – рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови,
– пояснив Зеленський.
Крім цього, Зеленський анонсував, що буде щонайменше десять перемовин з лідерами країн.
Зокрема, 10 липня будуть зустрічі в Конгресі США. Там будуть обидві партії, обидві палати. Український лідер наголосив, що ми цінуємо американську підтримку, тож говорити будуть про те, як додати нашій взаємодії з США ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних.
Володимир Зеленський також подякував усім, хто допомагає Україні.