Вже майже 4 мільйони біженців покинули Україну від початку війни

29 березня 2022 , 11:34
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Джерело:

твіттер ООН

Кількість біженців, які втікають від війни в Україні, з кожним днем зростає. Зараз цифра наближається до 4 мільйонів.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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Вже майже 4 мільйони біженців покинули Україну 

Понад 3,8 мільйона людей були змушені втекти з України, що робить цю кризу біженців найбільш швидкорослою з часів Другої світової війни, 
–  йдеться в повідомленні.

Крім того, ще 6,5 мільйона було переміщено всередині країни.

В які сусідні країни втікають українські біженці:

  • Польща
  • Румунія
  • Молдова
  • Угорщина
  • Словаччина
  • Росія 
  • Білорусь

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Автор: Марта Касіянчук