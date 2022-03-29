Вже майже 4 мільйони біженців покинули Україну від початку війни
29 березня 2022 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:твіттер ООН
Кількість біженців, які втікають від війни в Україні, з кожним днем зростає. Зараз цифра наближається до 4 мільйонів.
Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
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Вже майже 4 мільйони біженців покинули Україну
Понад 3,8 мільйона людей були змушені втекти з України, що робить цю кризу біженців найбільш швидкорослою з часів Другої світової війни,
– йдеться в повідомленні.
Крім того, ще 6,5 мільйона було переміщено всередині країни.
В які сусідні країни втікають українські біженці:
- Польща
- Румунія
- Молдова
- Угорщина
- Словаччина
- Росія
- Білорусь
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