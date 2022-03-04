Вже найближчим часом ворог активізує інформаційно-психологічні операції, – розвідка

Проросійським бойовикам не вдалось виконати завдання із військового бліцкригу. Тому Росія переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій.

Окупанти вже найближчим часом можуть почати організовувати інформації операції проти України. Про це повідомила розвідка.

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Росія хоче залякати інформаційно

Українців попереджають, що ворог активізує інформаційно-психологічні операції. Росія почне комплексно та масштабно вкидати фейкові новини за допомогою сучасних інформаційних засобів, тому варто бути обережними.

Закликаємо українців бути пильними, вірити у Збройні сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел,

– мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що в Херсоні окупанти планують організувати фейковий мітинг. На територію України завозять прихильників "русского мира".

Повний текст повідомлення:

За інформацією ГУР МО України, найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави. Не виконавши завдання із військового бліцкригу, Росія переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України.

Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій. Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

Закликаємо українців бути пильними, вірити у Збройні сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел. Слава Україні! Разом до Перемоги!

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