Вже не смішно: у компанії невістки Кернеса вибачилися за анекдот про бандерівців

Представники бізнесу YARO вибачились за скандал, який виник довкола власниці – невістки Геннадія Кернеса Юлії Прівалової. Вона опублікувала фото з чоловіком на Красній площі та насміхалась з бандерівців.

У публікації запевнили, що YARO – проукраїнський бізнес. Мовляв, з самого початку була ідея робити український продукт з нашою сировиною та підрядниками.

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"Ми хочемо бути чесними та вибачитися перед тими, чиї почуття були ображені. Також хочемо зауважити, що уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим", – зазначили у дописі.

Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток,

– додали представники YARO.

Вкінці заявили, що люблять Україну.

Rozetka зняла YARO з продажу

За інформацією активіста Сергія Стерненка, Rozetka зняла з продажу продукцію YARO.

"Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань YARO. В наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку, стоїть позначка "відсутній у продажу", – повідомив Стерненко.

Він вважає, що це єдине правильне рішення в такій ситуації.

Тим паче що Юлія не вибачилась за свої слова та вчинок, а тільки виклала відписку у стилі "ви самі дурні",

– додав активіст.

Анекдот невістки Кернеса: що відомо

Свою любов до анекдотів та насміхання з бандерівців Юлія Прівалова продемонструвала у своєму інстаграмі.

Юлія Прівалова продемонструвала у своєму інстаграмі. Власниця YARO опублікувала селфі з чоловіком на фоні Кремля. У коментарях почали обурюватися, на що Прівалова відповіла анекдотом про бандерівців. Така поведінка спровокувала скандал.

Текст публікації YARO в інстаграмі:

З огляду на ситуацію, що склалася, ми відчуваємо необхідність окреслити низку факторів, які дозволяють нам не погоджуватися з низкою обвинувачень та вірусних інформаційних атак, які наводнили сторінки соцмереж останніми днями.

Ідея компанії YARO з найпершого дня її заснування була суто українською. Ми ніколи не мали сумнівів у тому, що хочемо робити продукт в Україні, для України, з українськими підрядниками, сировиною і т.д.

YARO — це український бізнес і ми пишаємося цим. Ми розвиваємо мережу партнерств по всій країні і головний фокус нашої уваги був і залишається націленим на сталий розвиток на ринку України.

Уся продукція YARO виготовляється на території України, що розвиває нішу здорового харчування та надає стабільні робочі місця з достойною оплатою праці. Ми є надійною компанією, яка поважає закони підприємницької діяльності та робочу етику.

За останній місяць нам випала нагода взяти участь у масштабних міжнародних харчових виставках: BioExpo у Варшаві та Anuga 2021 у Кельні, де ми з гордістю розповідали, що ми з України, та доводили, що український продукт за своєю якістю не поступається кращим світовим брендам. Ми чули багато приємних слів та здивованих компліментів і не втрачали жодної нагоди нагадати потенційним партнерам, що ми — з України, що Україна — поступово стає сильним гравцем на ринку.

Ми хочемо бути чесними та вибачитися перед тими, чиї почуття були ображені. Але також хочемо зауважити, що уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим. Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток.

Ми любимо Україну.