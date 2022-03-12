Це зручно, у кілька кліків, – Федоров озвучив кількість українців, які отримали гроші в Дії

У додатку Дія ще від початку вторгнення Росії в Україну з'явилася можливість отримати фінансову підтримку від держави. Нею вже скористалися 1,5 мільйона жителів країни.

Мовиться про фінансову допомогу 6 500 гривень. Кількість отриманих виплат озвучив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Спільний мовник.

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Передусім відіграла роль легкість

Посадовець зазначив, що отримати допомогу в додатку дуже просто. Ймовірно, саме через це виплат вже було настільки багато.

Всі користувачі "Дії" можуть це зробити. Це зручно – у кілька кліків. Гроші можна отримати на карту і проводити будь-які транзакції,

– сказав Федоров.

Також він нагадав, що нещодавно в додатку з'явився еДокумент. Ним можна засвідчувати особу в умовах воєнного стану. Передусім функція корисна тим, хто втратив свої документи.

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