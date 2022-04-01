Вже скоро допомога людям буде надаватися у ЦНАПах у звичному режимі, – Зеленський

Володимир Зеленський у зверненні за 31 березня повідомив, що невдовзі відновиться надання послуг у ЦНАПах в режимі офлайн. Тобто саме так, як це звичніше для багатьох українців.

Там можна буде подавати заявки, щоб повідомити про зруйновану нерухомість. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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Скільки українців уже повідомили про втрату житла

Після отримання заявок держава робитиме все, щоб компенсувати втрати українців. Адже багато людей втратили зараз не лише житло, а й приміщення, де займалися підприємництвом. Тому цей крок буде вкрай важливим для відновлення країни після війни.

Вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі. Хай там що, ми всі маємо думати про майбутнє,

– сказав Володимир Зеленський.

Він згадав, що зараз уже можна подавати заявки про втрату житла в Дії. За кілька днів вже сформували 25 тисяч 491 заявок. Проте президент акцентував на тому, що відновлювати треба вже значно більше.

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