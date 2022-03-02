Вже увесь світ знає про "рускій корабль, іди на х*й", – міністерка фінансів Канади

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд вважає, що Україна прекрасно себе показує з інформаційної точки зору.

За словами політикині, причина таких проявів одна: Україна – це країна Героїв.

Важливо Розуміємо наскільки б це допомогло, – у Канаді знову відповіли на "закрите небо" від НАТО

Героїзм передається світу

Фріланд зауважила, що влада та прості громадяни знайшли спосіб передати цей героїзм цілому світу.

Вже весь світ знає про "рускій корабль, іди на х...",

– визнала політикиня.

Вона додала, що світ знає і про хоробрість Героїв, які сказали цю фразу.

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