Взимку можливий голод: путін остаточно вбив економіку Криму

Для тимчасово окупованого українського півострова є лише одна можливість нормально дожити до наступного курортного сезону та перезапустити власну економіку. Полягає вона у поверненні під юрисдикцію України та отриманні всіх необхідних дотацій.

У разі окупації осінь та зима 2022 року будуть для Криму дуже й дуже важким часом. За даними джерел 24 каналу в розвідці, економіка півострова значно похитнулася ще 8 років тому, коли росія його на якийсь час захопила. Повномасштабне путінське вторгнення взагалі поставило хрест на будь-якому розвитку Автономної Республіки.

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Санкції, повноцінне перетворення Криму на одну велику військову базу, а також тотальна байдужість кремля щодо майбутнього місцевого населення не залишили жодних шансів для того, аби люди змогли забезпечити себе грошима та дотягти до сезону відпочинку 2023.

Бюджет втратить майже 6 мільярдів рублів

Війна, в яку вирішив погратися путін, призвела до девальвації російської валюти, стрімкого погіршення ситуації у багатьох галузях, а також до підйому проукраїнських настроїв у Криму.

Через це ціни на продукти, які на півострові й так були ледве не вищі за московські, стрімко зросли. І хоча бойова пропаганда здебільшого перемогла холодильник, кожен житель окупованого та анексованого регіону відчув наслідки війни на своїй кишені, а це фактично лише початок.

Левова частка кримчан так чи інакше заробляла на життя завдяки туризму. Хтось здавав в оренду будинки біля моря, хтось – займався обслуговуванням відпочивальників та фактично жив лише за доходи від сезонної роботи.

Крім того, чималу частку доходів у бюджет окупованого Криму складали саме гроші від туризму. У 2021 році надходження до окупаційної казни від цієї галузі склали мало не 5 мільярдів 779 мільйонів рублів, що є практично десятою частиною від загальних доходів бюджету.

Через війну ситуація з доходами в Криму може суттєво змінитися. Особливо з урахуванням того, що Крим при окупантах є надзвичайно збитковим регіоном, а москві доводилося щороку покривати понад 100 мільярдів для затикання всіх дірок у бюджеті.

Якщо путін і його зграя вирішать не підтримувати регіон, де живуть українці-зрадники, життя на півострові стане нестерпним з надзвичайною швидкістю. Оскільки ж Крим обходиться москві дуже дорого, а рішення про зниження фінансової підтримки дотаційних регіонів вже перебуває на столі в бункері, подальше погіршення життя в Криму вже не за горами.

Втім, навіть у разі повноцінної підтримки півострова на рівні минулих років звичайні жителі Криму на собі цього не дуже відчують. Адже весь бізнес, що націлений на туризм, зараз перебуває в стані стагнації. Відпочивати на півострів цього року ніхто не приїхав. Тож не буде ані зарплат, ані доходів, ані поповнення бюджету.

Готелі вимушені пропонувати величезні знижки, але ніхто все одно не їде

Провал туристичного сезону в окупованому росією Криму прогнозували у місцевій "владі" ще у березні, але навіть песимістичні прогнози не виправдалися. Бо реальність виявилася значно гіршою.

Станом на 11 липня пустують взагалі всі готелі, які ще рік тому були вщент забиті російськими туристами. У час, коли мав бути самий розпал сезону, туристів в Криму можна порахувати на пальцях однієї руки. Вони не залишають грошей у місцевих ресторанах, не орендують дорогу нерухомість та не живуть на широку ногу.

Через все це кримчани, які жили за доходи від туристів, перебувають у шоковому стані. Вони вже зрозуміли, що цього року їм доведеться голодувати.



Кримські пляжі у розпал туристичного сезону / Фото "Еспресо"

Крім того, туристичний бізнес наразі не просто недоотримує кошти, а ще й шалено їх втрачає. Адже утримання пустих будівель у належному стані, забезпечення роботи порожніх ресторанів, торговельно-розважальних центрів багато коштує. Очікувати ж на покращення кримчани ніяк не можуть.

Бо путінська війна не зупиняється, через Крим постійно переправляють бронетехніку в напрямку материкової України, а назад їде нескінченний потік трун. Бо військові об'єкти на півострові незабаром можуть стати ціллю для української артилерії. І ніхто не захоче відпочивати в такій обстановці, навіть якщо це буде безкоштовно, а відпочинок в Криму під час його окупації завжди коштував захмарних грошей.