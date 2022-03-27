"Взуттєвий" меморіал у Будапешті поповнився пам'ятками про загиблих жителів Маріуполя

В неділю 27 березня у Будапешті відбулася акція вшанування пам'яті тисяч загиблих у Маріуполі. В цьому українському місті Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни.

Акція пройшла біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який був встановлений, щоб вшанувати пам'ять угорських євреїв, яких нацисти перед вбивством змушували знімати взуття. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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У Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Так, сьогодні біля меморіалу з'явилося 300 пар ношеного взуття. У такий спосіб вирішили вшанувати пам'ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку. Їх вбили рашисти авіабомбою, яку скинули на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.

Активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944 – 1945 роках,

– підкреслив Кулеба.

Тож цей заклик відгукнувся в серцях не лише українців, але і багатьох європейців, зокрема, угорців.



У Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя / Фото з фейсбуку Дмитра Кулеби

Очільник українського МЗС висловив подяку Українській асоціації "Єдність", посольству, всій українській громаді та організаторам за цю важливу акцію.

Мало співчувати – треба діяти

Кулеба також додав, що меседж України простий – зараз мало співчувати, як це роблять безліч європейських лідерів, потрібно конкретними справами довести, що "Ніколи знову".

Крім того, Дмитро Кулеба закликав партнерів запровадити більше жорсткіших санкцій, надати Україні необхідну зброю, загнати Росію в ще глибшу ізоляцію та підтримати Україну в усьому до перемоги.

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