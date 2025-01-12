Україна каже про взяття у полон 2 солдатів КНДР: розвідка Південної Кореї відреагувала

Наші захисники у Курській області полонили двох північнокорейських військових. Про це заявив президент Зеленський 11 січня. У Сеулі прокоментували інформацію України.

Відомо, що обидва полонені були поранені, але змогли вижити. Це солдат та снайпер-розвідник. Їх вік становить 20 та 25 років. Один із них на допиті у Києві заявив, що думав, що їхав на навчання, а не на війну проти України, передає 24 Канал із посиланням на Yonhap.

Дивіться також Війська КНДР штурмують великими групами, зазнаючи значних втрат внаслідок ударів дронами, – ISW

Що сказали у Сеулі

Південнокорейське розвідувальне агентство підтвердило захоплення Україною двох солдатів, також процитувавши слова одного з них, що серед північнокорейських солдатів у Росії були "значні" втрати.

Ми продовжуватимемо ділитися інформацією, пов'язаною з північнокорейськими полоненими, у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами,

– заявили там.

Довідка: В одного з полонених виявили підроблений військовий квиток на ім'я реального громадянина Росії Антоніна Аранчина, жителя Тиви, дані якого є у злитих базах даних громадян країни-агресорки.

До слова, раніше Зеленський заявив, що втрати КНДР у боях на Курщині становлять вже 4 тисячі осіб.