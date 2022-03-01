Walt Disney Company більше не показуватиме своїх фільмів у Росії
Джерело:твітер Walt Disney Company
Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі Walt Disney Company зробила заяву через війну, яку Росія почала проти України. Компанія не показуватиме своїх фільмів у Росії.
Відповідну інформацію оприлюднили у твітері компанії у ніч проти 1 березня. Це трапилось після 5 днів війни.
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Disney не показуватиме свої фільми в Росії
Ми призупиняємо випуск прокатних фільмів у Росії, у тому числі майбутній "Почервоніння" від Pixar. Ми ухвалюватимемо наступні рішення залежно від ситуації,
– мовиться у повідомленні компанії.
Також компанія пояснила: "Враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".
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