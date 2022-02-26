У Центрі протидії інформації кажуть про небезпеку WhatsApp, Геращенко спростовує

У Центрі протидії дезінформації попередили українців про те, що месенджер WhatsApp фактично є ворожим та прослуховується росіянами. На це відреагував заступник міністра внутрішніх справ.

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, користувачі месенджерів мають бути завбачливими та не допомагати ворогу отримувати важливу інформацію. Фахівці центру ствержують, що отримали інформацію від перевірених джерел про прослуховування WhatsApp росіянами.

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Однак у своєму телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко називає цю інформацію фейковою.

У МВС кажуть про дезинформацію

За словами посадовця, перехоплення даних з будь-якого мессенджера, у тому числі WhatsApp можливо лише тими людьми, які керують серверами.



У разі WhatsApp материнською компанією, у якого є Facebook, перехоплення даних може здійснюватись лише США. Прошу Центр протидії дезінформації, який став джерелом дезінформації, перестати поширювати неправдиву інформацію. А сайти, які Вас цитували, спростувати її, розмістивши це моє повідомлення,

– зазначив Геращенко.

Задуми Путіна зазнають краху

Попри намагання російських окупантів захопити великі українські міста, їм практично нічого не вдається. Українські військові відбивають атаки загарбників на підходах до Києва, а також у самому місті. Бої переважно йдуть з десантом.

Бійцям ЗСУ вдалося відбити атаку на Васильків та збити російський транспортний літак ІЛ-76 з окупантами на борту.

Станом на ранок 26 лютого в Офісі Президента оцінюють втрати противника як 3500 вбитих та 200 полонених.

Орієнтовні втрати техніки ворога: літаки – 14, гелікоптери – 8, танки ‒ 102., ББМ ‒ 536, гармат – 15., ЗРК БУК-1.

За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, друга доба війни показала, що росіянам не вдається нічого з ними запланованого, оскільки атаки відбиваються практично по всіх напрямках. Складною залишається ситуація під Конотопом, де окупанти зупинилися та мають проблеми з постачанням.

У ніч на 26 лютого ЗСУ відбили всі атаки у Харкові, на Чернігівщині та Херсонщині. Тривають бої в Охтирці.

Ворог активно застосовує авіаудари у Южному, Одесі, інфраструктурі Київщини та аеродрому Озерному.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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