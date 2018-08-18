Wizz Air з листопада припинить рейси з Любліна до Києва – ЗМІ

Авіакомпанія Wizz Air, починаючи у період з зими 2018 – 2019 року, припинить польоти з Любліна (Польща) до Києва – в системі онлайн бронювання на сайті лоукостера відповідні рейси після 24 жовтня відсутні.

Про це повідомляє ЦТС.

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У самій авіакомпанії поки не робили заяв з цього приводу, але відповідне повідомлення опубліковано на сайті аеропорту Люблін. У ньому говориться, що на користь прийнятого угорським лоукостером рішення припинити літати з Любліна до Києва свідчить хоча б те, що на дати після 24 жовтня квитки на рейси за маршрутом Люблін – Київ – Люблін купити не можна.

Зараз рейс користується великою популярністю, особливо серед українців.

Нагадаємо, раніше популярний угорський лоукостер WizzAir скасовує 19 рейсів з Варшави, Катовіце та Вроцлава у різні напрямки на осінь та зиму.