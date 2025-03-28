World Press Photo 2025 приголомшив порівнянням пораненого "ДНРівця" і дівчинки з Куп'янська
- World Press Photo 2025 вперше з початку війни нагородив двох російських фотографів, що викликало обурення в Україні.
- Перемогли світлини німецьких фотографів, на одному з яких – травмована війною 6-річна Ангеліна, а на другому – поранений "ДНРівець".
- Обидва фото журі вирішили розглядати у тандемі, назвавши їх "візуальною парою", що фіксує різні виміри конфлікту.
Результати Міжнародного конкурс документальної фотографії World Press Photo стали суцільним розчаруванням. Відзнаки вперше з початку повномасштабної війни отримали два російських фотографи.
Так, один з лауреатів, Михайло Терещенко, фотокореспондент пропагандистського інформагенства ТАСС, здобув перемогу в категорії Фотографічні історії за серію "Протести в Грузії". Росіянка Альона Кардаш, яка мешкає в Німеччині, стала переможницею в категорії Довгострокові проєкти за серію знімків "Пахне димом з Батьківщини", у якій досліджує відірваність сучасної Росії від реальності, де війна називається "спецоперацією", передає 24 Канал із посиланням на World Press Photo.
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В Україні відреагували на нагороди для росіян
Так, Українська Асоціація професійних фотографів опублікувала заяву, у якій відреагувала на результати конкурсу. Там наголосили, що винагороджуючи російських фотографів, які є носіями державної ідеології Росії, конкурс сприяє сприяє підміні понять: "замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього".
Журналістка Крістіна Бердинських також звернула увагу, що лауреат Михайло Терещенко називає окупацію Маріуполя визволенням.
Цинічне порівняння сепаратиста і маленької українки
Окреме обурення в Україні викликало те, як саме журі охарактеризували роботи-переможці. Ними стали світлини двох німецьких фотографів, які журі вирішило розглядати у тандемі.
Перше фото зробив німецький фотограф Флоріан Бахмайер. На ньому 6-річна Ангеліна, переселенка з прифронтового Куп'янська. Дівчинка страждає на панічні атаки через війну.
6-річна Ангеліна з Куп'янська / Фото Florian Bachmeier
Авторкою другого фото є німецька фотографиня Нанна Хайтманн, яка працює на The New York Times і живе у Москві. На знімку поранений "ДНРовець" в стабілізаційному пункті десь під Бахмутом на окупованій росіянами території.
Поранений "ДНРівець" в окупованому Бахмуті / Фото Nanna Heitmann
Так-от, журі конкурсу назвали ці фото "візуальною парою", яка фіксує різні виміри "конфлікту".
Український фотограф Сергій Коровайний, який документує злочини Росії в Україні, не приховував свого розчарування результатами конкурсу. Він підкреслив, що фактично журі конкурсу утотожнює жертву – маленьку Ангеліну – та агресора – російського окупанта, причину смертей і страждань українців.
І європейське журі, де головує досвідчений фотограф Finbarr O'Reilly, який сам багато разів знімав страждання українців, вирішує їх поєднати. Поставити разом. Утворити ТАНДЕМ. Бо вони так схожі візуально, правда? Да і сенс такий самий, правда? Російські хлопчики ж теж страждають. З моєї точки зору – це неемпатична, поверхнева, натягнута за рахунок візуальної подібності маніпуляція, що прибирає відповідальність за загарбницьку російську війну в Україні з "простих росіян" – військових та цивільних,
– написав Коровайний.