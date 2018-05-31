Xiaomi офіційно презентувала Xiaomi Mi8 та Xiaomi Mi8 SE: огляд, характеристики та вражаюча ціна

Сьогодні, 31 травня, у Китаї відбулася офіційна презентація Xiaomi Mi8, топової версії цього смартфону та Xiaomi Mi8 SE. Варто зазначити, що новинки здивували новими можливостями штучного інтелекту та деякими технічними рішеннями.

Дизайн та дисплей Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8, як і передбачалося отримав заокруглені краї ззаду, скляну задню панель та металічний каркас. Товщина корпусу новинки склала 7,6 міліметрів та вагу 127 грамів. На задній панелі розташувалися сканер відбитків пальців та вертикальний здвоєний модуль камери. Варто зазначити, що розробники захистили задню панель за технологією 2,5D.

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Варто зазначити, що Xiaomi Mi8 став першим телефоном компанії, який отримав дисплей із вирізом зверху, подібно iPhone X, та співвідношенням сторін 18,7:9. Варто зазначити, що зважаючи на розміщення дактилоскопа спочатку не було зрозуміло мотивацію компанії випустити телефон із такою величезною "монобровою", проте все ж таки розробники пізніше аргументували такий вибір. Не зважаю на досить значний розмір екрану – 6,21 дюйма, смартфоном досить зручно користуватися однією рукою, адже, як зазначив виробник, такий розмір діагоналі приблизно рівний 5,5-дюймовим дисплеям в попередніх моделях смартфонів компанії. Xiaomi Mi 8 випустять в чотирьох кольорових рішеннях: чорному, синьому, золотому та білому.

Mi 8 отримав S-AMOLED дисплей із роздільною здатністю Full HD + (2248 x 1080 точок). Він забезпечує співвідношення екрану до корпусу 88,5%.



Xiaomi Mi8 отримав 6,21-дюймовий дисплей

Виріз у верхній частині екрану Xiaomi Mi8 вміщає 12-мегапіксельну фронтальну камеру із модулем від компанії Samsung, датчик приближення, інфрачервоне освітлення та інфрачервоні лінзи. Також розробники повідомили про розширену функцію розпізнавання обличчя, яка стане набагато точнішою, ніж в інших Android-смартфонах. Керівник компанії Лей Цзюнь наголосив на тому, що функція розпізнаватиме лише об’ємні зображення, тобто обличчя людини в живу, а не з фото. Варто зазначити, що прецедент з розблокуванням смартфону за допомогою фото вже стався з OnePlus 6.



Xiaomi Mi8 матиме "моноброву", як у відомих брендів

Технічні характеристики Xiaomi Mi8

Новинку обладнали флагманським чіпсетом Snapdragon 845, який в AnTuTu видав 301,472 бали. Також флагман має 6 Гбайт оперативної пам’яті та модифікації на 64, 128 та 256 Гбайт вбудованої флеш-пам’яті. Також Xiaomi Mi8 отримав акумулятор на 3 400 міліампер годин. Новинка надійде у продаж вже з встановленою версією Android 8.1 Oreo та оновленою прошивкою MIUI 10.

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Що стосується розблокування смартфону, то тут розробники дійсно здивували. Як стало відомо з витоків, смартфон міг отримати сканер відбитків пальців на задній панелі, вбудований в екран або ж функцію 3D-сканування особи. Проте ніхто навіть уявити не міг, що китайський виробник смартфонів оснастить свою новинку всіма можливими видами розблокування.



Xiaomi Mi8 отримав сканер відбитків пальців на задній панелі, вбудований під дисплеєм та 3D-сканування особи

Камери Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi 8 отримав ширококутовий основний модуль Sony IMX363 на 12 мегапікселів з діафрагмою f / 1.8 та розміром 1,4 мкм, а також додатковий 12-мегапіксельний датчик S5K3M3 із діафрагмою f / 2,4 та розміром 1 мікрон. Камера нового смартфону отримала 4-осьову оптичну стабілізацію зображення, оптичний трансфокатор та автофокусування. Варто зазначити, що на платформі мобільної фотографії DxOMark Mi 8 отримала найвищу оцінку 105 для фотозйомки, а її загальний бал DxOMark – 99, а це на 4 пункти більше ніж в того самого iPhone X чи Huiwei P20.



Xiaomi Mi8 обладнаний подвійним основним модулем камери

Фронтальна камера отримала 12-мегапіксельний сенсор із діафрагмою f / 2.0. Вона також отримала цікаві функцію штучного інтелекту та розпізнає особистість автора AI та AI Beauty.

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Xiaomi Mi 8 став першим в світі смартфоном, який отримав подвійний GPS-інтерфейс. Це допомагає смартфону надточно визначати місце розташування людини. Mi 8 визначає розташування об’єктів з точністю до 30 сантиметрів. Інші функції Xiaomi Mi 8 включають підтримку двох SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac NFC та Bluetooth 5.0.



Xiaomi Mi8 став першим смартфон у світі з надточним GPS

Ціна Xiaomi Mi8

Різні модифікації Xiaomi Mi 8 отримали відповідно різну ціну. Так за смартфон з 64 Гбайтами вбудованої пам’яті доведеться викласти 2699 юанів (близько 10 988 гривень), за 128 Гбайт – 2999 юанів (близько 12 210 гривень), а за максимальний об’єм внутрішнього сховища – 3299 юанів (близько 13 430 гривень). Від сьогодні смартфон доступний для попередніх замовлень в Китаї, а відправка новинок почнеться вже з 5 червня.

Топова версія Xiaomi Mi 8

Також Лей Цзюнь урочисто представив топову версію Xiaomi Mi 8. Головною відмінністю цього смартфону стала прозора задня кришка. Як зазначають розробники вона має карбонову текстуру та виглядає доволі ефектно. Виробник також попітнів над тим, аби смартфон виглядав, як справжній красень і прикрив основні внутрішні деталі смартфону спеціальними наклейками. Також ця версія Mi 8 отримала FaceID, як у iPhone X. Варто зазначити, що для розпізнавання особи на обличчя власника проектується 33 тисячі точок, які в подальшому з’єднуються між собою.



Топова версія Xiaomi Mi8 випускатиметься із прозорою задньою кришкою

Ціна покращеної версії Xiaomi Mi 8

Новинка буде доступна у версії 8 Гбайт оперативної пам’яті та 128 Гбайт вбудованої флеш-пам’яті за ціною 3699 юанів (близько 15 060 гривень).

Основні характеристики Xiaomi Mi 8 SE

Новинка отримала 5,88-дюймовий Full HD+ екран, який за своїми розмірами рівний попереднім моделям із 5,2-дюймовими дисплеями. На задній панелі пристрою, як і в базовій версії, сканер відбитків пальців, а "нутрощі" прикриті об’ємним захищеним склом. Також на задній панелі розташувався подвійний модуль основної камери на 12 Мп + 5 Мп. Фронтальна камера також отримала модуль на 12 мегапікселів. Новинка буде доступна в червоному, золотому та синьому кольорі.

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Варто зазначити, що Xiaomi Mi 8 SE став одним із перших смартфонів, який працюватиме на базі нового 10-нанометрового чіпсету Snapdragon 710, який за меншу ціну пропонує продуктивність, яка майже дорівнює флагманському 845. Також Xiaomi Mi 8 SE отримав акумулятор на 3120 міліампер годин.



Xiaomi Mi 8 SE став одним із перших смартфонів, який працюватиме на базі Snapdragon 710

Ціна Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 SE надійде у продаж в двох модифікаціях. За 4 Гбайти оперативки та 64 Гбайти вбудованої пам’яті у вас попросять 1799 юанів (близько 7 324 гривні), а смартфон у версії 6 Гбайт / 64 Гбайти коштуватиме 1999 юанів (близько 8 138 гривень).

Презентація Xiaomi Mi 8 – дивіться відео