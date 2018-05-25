Xiaomi представила холодильник з вбудованим планшетом: фото
Китайська компанія Xiaomi презентувала свій новий холодильник, який розробила компанія Viomi. Обсяг холодильник – 462 літри. Він також має вбудований 10.1 дюймовий планшет.
Про це пише видання prostotech.com.
Читайте також: Xiaomi представила швабру, що коштує менше 10 доларів
Холодильник складається із трьох секцій. Його двигун дуже тихий і має всього лише 36 dB. Також перевагою пристрою є економія електроенергії – споживання енергії складає 0.96 kWh на годину.
Холодильник має вбудований планшет
Звичайно, холодильником, як і більшістю сучасної техніки Xiaomi, можна керувати за допомогою смартфона.
Також в холодильнику стоять фільтри які очищають повітря в ньому майже на 100%.
Вартість холодильника від Xiaomi становить 705 доларів, або 18 300 гривень.
Вартість – 705 доларів