Я б із задоволенням, але не дають, – Зеленський відповів на звинувачення Кремля про "ядерку"

Володимир Зеленський відповів на звинувачення Кремля стосовно того, що партнери нібито мають дати Україні ядерну зброю. Глава держави сказав, що не отримував подібних пропозицій.

Про це президент України сказав в інтерв'ю журналісту Sky News Алексу Россі.

Що відповів Зеленський на закиди Кремля щодо ядерної зброї?

Журналіст попросив Володимира Зеленського прокоментувати заяву Кремля щодо того, що Україна нібито намагається отримати ядерну зброю від Великої Британії та Франції.

Український лідер спростував ці цинічні заяви російської пропаганди, але у жартівливій формі.

Я б із задоволенням. А ти? Але у мене не було пропозицій,

– сказав Зеленський з усмішкою.

Глава держави наголосив, що "росіяни повинні знати, що ми не відкидаємо цього", тобто теоретичної можливості того, що партнери могли б передати ядерну зброю Україні у разі чого.

Однак на уточнювальне запитання журналіста президент визнав, що цього не станеться.

"Ні. Цього точно не буде (передачі ядерної зброї Україні від партнерів – 24 Канал)", – резюмував Зеленський.

До речі, військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко припустив в етері 24 Каналу, що інформаційні вкиди з боку Росії, що нібито Велика Британія та Франція планують передати Україні ядерну зброю, можуть бути пов'язані з намірами цих країн розглянути розміщення свого військового контингенту в Україні після завершення війни. За словами експерта, така риторика Кремля має ознаки шантажу та спроби залякати Захід.

Звідки з'явилася заява про нібито можливу передачу Україні ядерної зброї?