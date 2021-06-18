Я був пенсіонером, – Вірастюк розповів, як змінилися його доходи

Спортсмен Василь Вірастюк нещодавно склав присягу народного депутата. Він розповів про зміни у своїх доходах та пенсію, яку отримував.

Про це нардеп розповів у програмі "Перехресний допит". Василь Вірастюк зазначив, що донедавна отримував пенсію за досягнення у спорті.

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"Зараз здивую, це те, чому ніхто не вірить, але донедавна я був офіційно пенсіонером. Це вже було протягом трьох років. Назбиралося у мене спортивного стажу. І моя пенсія, щоб здивувати, була 2 200 гривень", – сказав нардеп.

Вірастюк жартував про пенсію депутатів

Нардеп зазначив, що, звісно, пенсія спортсмена відрізняється від депутатської зарплати. Василь Вірастюк також розповів, що перебуваючи у ролі пенсіонера подеколи жартував, коли запитували про те, чи не збирається він стати народним депутатом.

Я часто відповідав "Ви знаєте, я б в народні депутати пішов тільки задля того, що колишні народні депутати отримують хорошу пенсію, на відміну від мене",

– сказав Вірастюк.

Він розповів, що має найвище звання у спорті, отримав значні досягнення у цій справі та став переможцем – й це при такій мізерній пенсії. Водночас він зауважив, що його ціль як депутата зовсім інша.

Інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео 24 каналу