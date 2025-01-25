Я дивлюся на реальні цифри, без США гарантій від Європи буде недостатньо, – Зеленський

Україні необхідні сильні гарантії безпеки, аби в майбутньому, після завершення повномасштабної війни, Росія не вдалася до повторної агресії. Володимир Зеленський відповів, чи можливий формат, який не передбачає участь США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням інтерв'ю Зеленського італійській журналістці Чечілії Салі.

Президент відповів, чи є інший формат гарантій безпеки, якому можна довіряти і який не включає США. Зеленський наголосив, дивиться на реальні цифри, зокрема, чисельність армій. Наша – понад 800 тисяч, у Франції – більш ніж 200 тисяч, в інших країн – менше.

Тобто якщо це без Сполучених Штатів Америки… Європа, при всій повазі, Франція, Італія, Німеччина, – навіть якщо будуть усі разом і доєднаються до мільйонної армії України, тоді так, ми зможемо порівняти. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити, – тільки велика кількість союзників,

– підкреслив Зеленський.