Я маленька дитина країни, але вдосталь віри, любові, надії: зворушливе відео дітей про війну

13:37

У населених пунктах України йдуть жорстокі бої. Через це люди вимушені по кілька днів сидіти у підвалах. Серед них – діти. Але й у такий час маленькі українці з різних куточків нашої Батьківщини розповідають про війну та звертаються до захисників України.