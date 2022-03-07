Я маленька дитина країни, але вдосталь віри, любові, надії: зворушливе відео дітей про війну
У населених пунктах України йдуть жорстокі бої. Через це люди вимушені по кілька днів сидіти у підвалах. Серед них – діти. Але й у такий час маленькі українці з різних куточків нашої Батьківщини розповідають про війну та звертаються до захисників України.
Хтось з них огорнутий у прапор України, а хтось – прямісінько із бомбосховища, передає 24 канал.
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Діти зачитують вірш про війну: відео
Текст вірша
Я маленька дитина своєї країни,
Знаю слово "війна", "ракети" і "міни".
Бомбосховище в ніч зберігає мій сон,
А дитинство забрав лютий ворог в полон.
Хоч я ще маленька дитина країни,
Але вдосталь віри, любові, надії.
Бо герої мої – вже не з книги казок,
Українці – титан, всьому світу зразок.
Я маленька дитина, малий президент,
У свободі історії новий момент.
І віддам я сьогодні свій перший наказ:
Захисник, повертайся живим, Україна – для нас!
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