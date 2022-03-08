Я не бачу варіантів для російської армії в Україні, вони рухаються за інерцією, – Арестович

Україна 13 днів героїчно обороняється від навали російських орків. Втім, на кожному метрі нашої землі окупанти не досягають значного успіху.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що російська армія перебуває не в найкращому становищі. За його словами, у них немає варіантів на нашій землі.

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Чесно кажучи, як військовий, я не бачу варіантів для російської армії в Україні,

– сказав він.

За словами Арестовича, окупанти ще рухаються за інерцією наказів.

"Але намагатися оточувати одночасно 4 великі міські агломерації, Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, 200 тисячами військ, рознесених на дистанції 500 кілометрів, можуть лише повні ідіоти", – запевнив Арестович.



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