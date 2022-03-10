Я не хочу бути слабаком, – Зеленський про перебування у "списку РФ на знищення"

Володимира Зеленського внесли до так званого російського списку на знищення, для окупантів він – головна ціль. Сам президент наголосив, що його вже намагались убити понад десяток разів від початку війни Росії на Україну.

Володимир Зеленський у інтерв’ю виданню Bild наголосив, що не хоче бути слабаком,тому залишається в Києві.

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За його словами, його родина пишається ним.

"Вони розуміють, що я міг би вже давно втекти або принаймні бути в безпеці. Але вони мене розуміють і підтримують моє рішення. Тому що, це рішення для нашої країни. Вони хочуть, щоб Київ залишався сильним", – наголосив президент.

Зеленський дякує кожній людині, яка хвилюється за нього. “Їхні серця завжди зі мною”,– висловився він.

Це історія нашої країни, і ми наразі живемо у цьому її епізоді. Пізніше ми згадаємо, наскільки важким був цей час, та як погано було зараз кожній людині в нашій країні. Проте, ми більше пам’ятатимемо ті моменти, під час яких ми щось змінили,

– заявив Зеленський.

Президент каже, що головна мета зараз – зміцнення нашої країни, яким би важким воно не було. "Я роблю це для своїх дітей і своїх онуків. Я не хочу бути слабаком", – підсумував він.

До слова, раніше повідомлялося, що ворог мав провести спецоперацію з ліквідації Володимира Зеленського. Операцію мали виконати "кадировці", яких розділили на дві групи. У РНБО згодом наголосили, що їх вже знешкодили.

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