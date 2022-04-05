"Я не міг вимовити ні слова": учасник ТрО розповів, що після себе залишив "рускій мір"

Окупаційні війська скоювали звірства над українцями на Київщині. Після звільнення територій, там виявляють тіла закатованих цивільних людей та розстріляних дітей.

Очевидці трагічних наслідків "руского міра" на Київщині часом не можуть оговтатись від побаченого. Про побачене там в ефірі 24 каналу розповів член правління ГО "Офісу довкілля" Єгор Фірсов.

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Він поділився, зокрема, що бачив у звільненому містечку на Київщині купу обгорілих тіл цивільних мешканців. Розпізнати тіла було майже неможливо. Однак за статурою, серед них був чоловік, жінка і діти.

Я півтори години не міг вимовити жодного слова,

– зазначив Фірсов.

Він підкреслив, що нелюди вбивали й катували цивільних, зокрема жінок, дітей та пенсіонерів. "Про яку війну можна зараз говорити? Це не війна, це терор і справжній геноцид", – розповів Фірсов.

Детальніше про моторошні наслідки "руского міра" на Київщині – читайте за посиланням.

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