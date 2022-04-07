Я не оголошував евакуацію, а лише радив жінкам і дітям їхати в безпечніші місця, – Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що не оголошував евакуацію з міста. Міський голова уточнив своє висловлювання, в якому порадив жінкам і дітям виїхати в більш безпечні міста.

Філатов повідомив, що висловлював свою особисту думку

Філатов заявив, що не оголошував евакуацію з Дніпра, адже не має на це повноваження. Міський голова звернув увагу, що це прерогатива керівництва країни та військових адміністрацій.

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Він також повідомив, що висловлював свою особисту думку. Філатов зазначив, що в умовах постійних ракетних обстрілів жінкам, дітям, старшим людям "краще побути в більш спокійних місцях".

У попередній заяві мер Дніпра говорив, що не радить переселенцям затримуватися у місті. Філатов пояснив, що Дніпро готовий допомагати всім біженцям, однак з "таким напливом місто може не впоратися".

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