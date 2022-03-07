"Я ніколи не прощу Росію": Ірванець написав зворушливий вірш під обстрілами в Ірпені

Рівненський поет Олександр Ірванець написав зворушливого вірша про війну в Україні. Він створив його у розбомбленому ворогами Ірпені.

На своїй фейсбук-сторінці вірш свого товариша опублікував директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович.

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Рівненський поет Олександр Ірванець написав вірш у суботу, 5 березня. Зауважимо, що протягом останніх днів місто Ірпінь залишається одним з "найгарячіших" напрямків, де постійно тривають бої з ворожими силами.

Мій давній друг Сашко Ірванець залишився у розбомбленому Ірпені. Вчора говорили по телефону. Нині він "поза зоною доступності". Сьогодні ж він написав блискучого вірша, але фейсбук його заблокував,

– написав Малкович.

Текст вірша Олександра Ірванця:

"З міста, що ракетами розтрощене,

До усього світу прокричу:

Цього року у Неділю Прощену

Я, здається, не усіх прощу!

Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!

Та у пеклі цих страждань-терпінь

Все ж стоїть золотоверхий Київ,

Буча, і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!

Потім ще і рештки приберем

Тих усіх, котрі були тут прислані

Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, й вцілію,

Як у землю рідну міцно впрусь.

Я ніколи не прощу Росію.

...Чом відводиш очі, Білорусь?"

Зворушливий ролик з віршем Ірванця:

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