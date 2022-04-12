Я перебуваю в певному списку тих, хто становить для росіян загрозу, – Епіфаній

Митрополит Епіфаній може бути для російських військових такою ж мішенню, як і Президент України Володимир Зеленський.

Згідно зі словами Епіфанія, завдяки даним іноземної та нашої розвідки, він знає, що перебуває в певному списку тих, хто становить для росіян загрозу.

Важливо Ми не бачимо в них покаяння, тому слід дати місце гніву Божому, – Епіфаній про прощення росіян

"Але не дивлячись ні на що, в мене немає страху. У перші дні було дуже небезпечно, коли працювали так звані диверсійні групи", – повідомив Епфінай

Вони навіть протягом перших трьох ночей намагалися напасти на Михайлівський золотоверхий монастир, на мою резиденцію,

– зазначив Епіфаній.

Митрополит додав, що завдяки нашим військовослужбовцям, нашій охороні, цю атаку було відбито.

"Я протягом цих днів, що триває війна, перебуваю в нашому духовному центрі Православної церкви України – Михайлівському золотоверхому монастирі", – повідомив Епіфаній.

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