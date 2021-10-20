Я попереджав, – Трамп поскаржився на "полювання" проти батьків-засновників США
Джерело:CNN
Дональд Трамп відерагував на рішення перенести статую третього президента США Томаса Джефферсона із залу міської комісії мерії Нью-Йорка. 45-й президент США, вважає, що на пам'ятники оголосили "полювання".
Статуя Джефферсона перебувала в будівлі мерії з 1834 року, в зал засідань міської ради її перенесли в 1915 році. Трамп обурився, що "великого Томаса Джефферсона, одного з найважливіших батьків-засновників США і автора конституції країни, "виселили".
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Політик вважає, що наступною метою радикальних лівих стануть інші батьки-засновники США.
"Хто міг подумати, що таке можливо. Я міг! Я попереджав давно. Наступні на черзі Бенджамін Франклін, Авраам Лінкольн і, звичайно ж, Джордж Вашингтон", – сказав Дональд Трамп.
Раніше 45-й президент США виступив проти знесення пам'ятників "батьків-засновників" у Вашингтоні. Це мають намір зробити через їхню причетність до рабства і гноблення меншин, зокрема, темношкірих.
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Перенесення статуї Джефферсона: коротко
- Статую третього президента США Томаса Джефферсона, що понад 100 років простояла у залі міськради Нью-Йорка, вирішили демонтувати.
- За відповідне рішення проголосували Комісія щодо дизайну Нью-Йорка. Водночас поки не знайшли місце, куди перенести статую.
- Членкиня Ради Едріен Адамс, яка є співголовою фракції темношкірих, латиноамериканців й азійців, сказала: "Томас Джефферсон був рабовласником, що володів понад 600 особами. Мені вкрай неприємно усвідомлювати, що ми сидимо перед статуєю, яка шанує рабовласника"