Я попереджав, – Трамп поскаржився на "полювання" проти батьків-засновників США

Дональд Трамп відерагував на рішення перенести статую третього президента США Томаса Джефферсона із залу міської комісії мерії Нью-Йорка. 45-й президент США, вважає, що на пам'ятники оголосили "полювання".

Статуя Джефферсона перебувала в будівлі мерії з 1834 року, в зал засідань міської ради її перенесли в 1915 році. Трамп обурився, що "великого Томаса Джефферсона, одного з найважливіших батьків-засновників США і автора конституції країни, "виселили".

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Політик вважає, що наступною метою радикальних лівих стануть інші батьки-засновники США.

"Хто міг подумати, що таке можливо. Я міг! Я попереджав давно. Наступні на черзі Бенджамін Франклін, Авраам Лінкольн і, звичайно ж, Джордж Вашингтон", – сказав Дональд Трамп.

Раніше 45-й президент США виступив проти знесення пам'ятників "батьків-засновників" у Вашингтоні. Це мають намір зробити через їхню причетність до рабства і гноблення меншин, зокрема, темношкірих.

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Перенесення статуї Джефферсона: коротко