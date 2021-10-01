Я приєднаюся, – Саакашвілі закликав грузинів у Тбілісі виходити на мітинг

Міхеіл Саакашвілі закликає своїх прихильників вийти на мітинг у Тбілісі у неділю, 3 жовтня. Політик пообіцяв, що начебто також долучиться до протестів.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ досі спростовують, що Саакашвілі перебуває на території Грузії. Жодних пояснень, зокрема, щодо відео, яким політик поділився у мережі начебто після повернення у Батумі, у відомстві не надають.

Зауважте Попри погрози влади, Саакашвілі у жовтні повернеться в Грузію

Саакашвілі заявив, що не планує відступати. Він заявив, що 2 жовтня люди підуть на вибори, щоб захистити Грузію. А вже наступного дня начебто вийдуть на вулиці, аби захистити результати голосувань.

Я не відступаю і сподіваюся, що і ви,

– заявив політик.

Саакашвілі заявив про повернення: головне

Саакашвілі 1 жовтня заявив, що начебто повернувся у Батумі. Політик звернувся до людей і закликав: "не бійтеся, йдіть на вибори до найближчої зустрічі в Тбілісі незабаром".

Окрім того, Саакашвілі натякнув, що його повернення до Грузії – це ризик.

Грузинський уряд раніше повідомив: Саакашвілі заарештують у ту ж мить, як він "ступить на грузинську землю".

Саакашвілі у 2004 – 2013 роках обіймав посаду президента Грузії. У 2018 році його заочно засудили за перевищення повноважень.

Допис Саакашвілі:

ყველას უნდა გვესმოდეს რომ ოცნებისთვის ხმის მიცემა იქნება საქართველოსთვის სასიკვდილო განაჩენის ხელმოწერა. ამიტომ 2 ოქტომბერს ყველა უნდა მივიდეთ არჩევნებზე საქართველოს გადასარჩენად. ხოლო 3 ოქტომბერს დილიდან მთელი საქართველოდან დავიძრათ თბილისისკენ არჩევნების შედეგების დასაცავად.მეც შევუერთდები ერთ ერთ ასეთ კოლონას.

ამიტომ ჩემი თხოვნაა კოლონები იყოს მრავალრიცხოვანი და მძლავრი რათა ვერ შეძლონ ჩემი შეჩერება. თუ მანამდე მოახერხა უზურპატორმა მთავრობამ ჩემი დაკავება, ამან კიდევ მეტად უნდა გააძლიეროს ჩვენი ძალა. ორივე შემთხვევაში მე უკან არ ვიხევ და იმედია არც თქვენ