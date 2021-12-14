Я продовжуватиму захищати людину, яку люблю, – Тихановська відреагувала на вирок чоловіку

У Білорусі Сергія Тихановського засудили до 18 років позбавлення волі. Його дружина – Світлана Тихановська наголосила, що робитиме все можливе, аби побачитись в новій Білорусі.

Відео зі свою реакцією на вирок опозиціонерка оприлюднила у соцмережах. При цьому звернення вона записала ще до оголошення рішення суду.

До теми У Білорусі Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму

Тихановська каже, що продовжить захищати свого чоловіка

Я продовжуватиму захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів. Я намагатимуся робити щось дуже складне, можливо, неможливе, щоб наблизити той момент, коли ми з ним побачимось у новій Білорусі,

– сказала опозиціонерка.

Тихановська розповіла, що продовжить надсилати Сергію малюнки та листівки від дітей. Усі її дії спрямовані лише на один ключовий момент – возз'єднання їхньої родини.

При цьому опозиціонерка наголосила, що будь-яку цифру у вироку буде важко сприйняти, адже він – несправедливий. Це, зауважила Тихановська, – ненормально і з цим не можна миритись.

Дивіться відео від Світлани Тихановської:

Раніше Меркель після кількох розмов з Лукашенком зателефонувала Тихановській

Що відомо про вирок Сергію Тихановському:

Рішення у справі суду ухвалив 14 грудня.

Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму.

Опозиціонеру інкримінували організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоду роботі ЦВК.

Затримали Тихановського ще у травні 2020 року.

У березі 2021 року йому висунули звинувачення.

Дивіться відео про те, як Тихановська зустрічалась з президентом США Байденом: