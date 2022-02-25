Я прокинулася від бабаха сьогодні, – маленька мешканка Маріуполя
25 лютого 2022 , 14:53Читать новость на русском
Джерело:"Настоящее время"
У Маріуполі продовжують тривати активні бойові дії. Місцеві мешканці проводять весь час у бомбосховищах.
Маленька Влада з Маріуполя зі сльозами на очах розповіла, як зранку прокинулася від обстрілів. У таких жахливих умовах змушені жити українські діти.
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Через Росію українці змушені дізнатися про те, що таке війна у дитячому віці.
Я прокинулася від бабаху сьогодні і зрозуміла, що війна,
– сказала Влада.
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Зауважимо, російські найманці вже другий день намагаються захопити Маріуполь.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!