Я пропоную, щоб Україна вступила в ЄС 1 січня 2030 року, – президент Литви

Президент Литви закликав Європу бути об'єднаною у допомозі Україні. Він також запропонував прийняти Україну до ЄС 1 січня 2030 року.

Зеленський також згадав про двосторонні безпекові угоди, які Україна підписує з партнерами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на саміт "Підтримуй Україну" в ефірі телемарафону.

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Науседа запропонував прийняти Україну до ЄС

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну щорічно ціною 0.25% свого ВВП. Литва готова робити й більше, заявив він.

Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до Єпропейського Союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року,

– заявив Науседа.

Він пропонує відкриття перших переговорів про це вже протягом кількох тижнів.

Науседа підкреслив, що членство у НАТО це найефективніша, довгострокова гарантія миру в Україні. Більше того, цей варіант – найдешевший.