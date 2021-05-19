Я проживаю в Ізраїлі, – Дубілет-старший прокоментував свій розшук

Олександр Дубілет заявив, що не ховається від слідства. Окрім того, він наголосив, що правоохоронні органи мають інформацію про його місце перебування.

За словами Дубілета, інформація, що він нібито ховається від слідства НАБУ, є неправдивою. Економіст заявив: Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відомо, де він перебуває.

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Як тільки з'явилася інформація про розшук, я відразу ж поінформував НАБУ і САП про мою адресу в Ізраїлі і надав дані моїх адвокатів, а також заявив про свою готовність виконувати процесуальні обов'язки,

– розповів економіст.

Дубілет розповів, що направив до відомств "низку повідомлень про перебування і готовність виконувати процесуальні обов'язки". За словами економіста, про оголошення у розшук він дізнався зі ЗМІ.

Деталі від Дубілета

Економіст розповів, що наразі він проживає в Ізраїлі. Там Дубілет перебуває на законних підставах.

За словами економіста, його виїзд до Ізраїлю ніяк не пов'язаний з будь-якими кримінальними провадженнями.

Дубілет розповів, що за цей час направив на адресу НАБУ і САП понад 10 різних повідомлень і заяв. Однак тепер вимушений звернутися до слідства через ЗМІ.