Я російськомовна, але не розумію, чого Росія прийшла сюди, – жінка з Бучі про звірства окупантів
Джерело:фейсбук Міноборони
Російськомовна жителька Бучі, яка ще й за національністю є росіянкою, розкритикувала звірства окупантів. Вона не розуміє, чому солдати держави-агресорки прийшли вбивати українців.
Тетяна Вікторівна народилась у Грозному, за національністю – росіянка. Але вже багато років живе в українському місті Буча, яке у березні 2022 року захопили російські загарбники.
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Російськомовна жителька Бучі прокоментувала звірства окупантів
Жінка розповіла, що сама є російськомовною. Однак досі не може збагнути, чому росіяни прийшли в Україну.
Чому їхні російські матері пускають на війну своїх синів? Чому в Росії вдають, що нічого страшного не відбувається? За що вони вбивають нас?
– сказала вона.
На ролику також показали будинок, в який влучив російський снаряд. Одна з кімнат, яка виходить вікнами на вулицю, зруйнована. За кілька метрів від будинку у землі ще два снаряди, що не розірвалися.Важливо! 31 березня українські захисники звільнили Бучу від росіян. Туди поступово почало повертатися життя.
Жителька Бучі про звірства росіян: дивіться відео