Я розумів, що мене також можуть викрасти, – переселенець про життя в окупації

Переселенець Сергій розповів, що під час окупації Нової Каховки прожив у місті 3 місяці. За цей час відчував себе нібито в клітці.

Свою історію мешканець Нової Каховки розповів у межах проєкту "СВОЇ" 24 каналу. Хлопець зізнався, чому боявся, що його можуть викрасти.

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Яким було життя в Новій Каховці під час окупації

Переселенець пригадав, що під час окупації місто було фактично заблокованим.

Якщо хочеш кудись виїхати, то скрізь були блокпости. Звичайно були випадки, коли люди зникали. Могли десь в темряві їх викрасти та вивести,

– пригадав хлопець.

Каже, що людей викрадали через їхню позицію. Сам Сергій у перші дні окупації ще ходив на мітинги. На них була навіть місцева влада. Пригадав, що:

на мітингах виступала бабуся, яка була поетесою;

одного дня вона зачитала вірш про окупантів, де не було жодних образ;

проте росіяни однаково вже ввечері прийшли до неї додому;

тобто вороги якось дізнались домашню адресу літньої жінки.

"Тому була велика недовіра до місцевої влади, всі думали, що вони передають багато інформації", – пригадав хлопець.

За словами Сергія викрадали перш за все поліцейських, військових та тих, хто був в АТО. Так, одного разу окупанти шукали друга дитинства хлопця, який пройшов війну. На щастя, його відправили за місто, а окупанти тільки провели обшуки вдома в його мами.

Мешканець Нової Каховки каже, що неодноразово чув, як місцеві шукали своїх рідних.

Так, люди зникають. У мене самого було дивне відчуття, я розумів, що мене також можуть викрасти. Тому коли я бачив росіян, то обходив їх. Я ходив різними вуличками про які вони не знали,

– розповів Сергій.

Сергій каже, що життя в окупації – це ніби в СРСР

Хлопець пригадав, що в окупації працював та допомагав самотній бабусі з продуктами, шукав людям ліки. Але їх з часом в аптеках вже не було. Сергій навіть пішов в фітнес-клуб та розповів: "Люди намагалися якось виживати, і зберігали свій бізнес. Доволі цікавий момент, коли майже не було інтернету, то зріс попит на диски, DVD-плеєри. Тобто повернення у якісь 90-ті".

Люди масово почали скуповувати різні дивні речі, які раніше нікому не були потрібні. Я наче в СРСР побував,

– розповів хлопець.

Виїхав він тоді, коли в його будинку з'явилось багато колаборантів. А він сам був україномовний, писав у чаті ОСББ також українською.

Спочатку хлопець поїхав у Запоріжжя, згодом – в Київ.

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