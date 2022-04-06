Я шокована, – генсек Ради Європи закликала до термінового розслідування звірства росіян у Бучі

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 5 квітня сказала, що шокована звірствами російських солдатів у Бучі. Вона закликала негайно почати розслідування цих подій.

Політикиня заявила, що такі речі не можна прощати, тому винних обов'язково мають покарати. Також вона висловила свої співчуття нашому народові.

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Рада Європи готова підтримувати Україну

Я посадовиця закликала провести повне та незалежне розслідування. Адже лише це допоможе зібрати всі докази жахливих злочинів.

Я вражена жахливими картинами звірств з українського міста Буча та інших містах під Києвом після виведення російських військ. Винні мають бути притягнуті до відповідальності,

– сказала Пейчинович-Бурич.

У кінці промови вона висловила солідарність із Українським народом, який зіткнувся з великими стражданнями. Також запевнила, що Рада Європи й надалі буде готовою підтримати нашу державу у ці темні часи.

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