Я в шоці від героїзму наших мешканців, – Ананченко про черги до військкоматів у Сумах

Кількість людей, які готові захищати Суми зі зброєю у руках, настільки велика, що понад 10 днів немає можливості стати у чергу до військкомату.

Про це розповів народний депутат, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.

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За словами Ананченко охочих долучитися в ряди захисників не зменшується вже 10 днів поспіль.

Я в шоці від героїзму наших мешканців. Без перебільшення десятки звернень з вимогою включити їх до лав тероборони або ЗСУ. Почав спілкуватись з воєнкомом – вже понад 10 днів навіть в чергу стати не можливо, бажаючих неймовірна кількість!,

– засвідчив Ананченко.

Він додає, що наразі містяни самоорганізовуються та формують військові формування, інформують про це тероборону та поліцію та самі патрулюють місто. Зокрема шукають ДРГ, в результаті більше сотні полонених.

Це місто ніколи не взяти, навіть хай не думають. Суми – Україна! ТРО – це сила! В Сумах і справді чекають російських солдатів, але чекають з коктейлями молотова та зброєю в руках, – підсумував депутат.

Нагадаємо, що зранку 24 березня у Сумах пролунали 4 потужні вибухи. Про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

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