Я таких гостей до себе не запрошую, – Данілов пригрозив каналу "НАШ"

Олексій Данілов відповів на питання журналістки телеканалу "НАШ", що належить проросійському політику Євгену Мураєву. Він запевнив її, що можливо телеканалу варто "придивитись" до гостей каналу.

Секретар РНБО також сказав, що "від таких гостей може бути клопіт". Про це Олексій Данілов розповів на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Зауважте Нацрада через суд хоче позбавити ліцензії канал Мураєва "Наш"

Данілов відповів на питання журналістки телеканалу "НАШ"

Журналістка телеканалу "НАШ" попросила Данілова прокоментувати рішення Нацради щодо бажання подати на канал до суду та анулювати ліцензію. Запевнила, що це відбувається нібито через те, що "гості під час нашої програми висловились якось не так. За законом телеканал не несе відповідальності за висловлювання гостей. Тож чому ми зараз повинні відповідати?".

До цього часу в нас жодного документу в РНБО щодо вашого каналу немає. Як тільки буде, ми вас одразу повідомимо,

– запевнив Данілов.

Він також додав, що Нацрада працює в межах своїх повноважень. Щодо гостей, Данілов сказав журналістці: "Якщо ваші гості будуть вести пропаганду проти нашої країни, якщо ваші гості будуть постійно наполягати на тому, що нашої країни не існує… То може вам варто трішки придивитись до гостей". Секретар також сказав, що насправді це їхнє право.

Я таких гостей до себе не запрошую. Ніколи. Я дуже обережний до таких гостей, бо потім може бути від них клопіт,

– запевнив Данілов.

До речі, 19 серпня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду, щоб анулювати ліцензію телеканалу "НАШ". Причина – розпалювання релігійної та національної ворожнечі.

Коротко про діяльність телеканалу "НАШ"