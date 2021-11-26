Я тут здохну, – у Росії мисливець проповз 8 кілометрів після сутички зі звіром

У Красноярському краї Росії дивом вдалося вижити мисливцю, на якого напав ведмідь. Чоловіка врятувала записка, яку він залишив у чужій хаті.

За 8 годин проповз 4 кілометри

Мисливець розставляв капкани, коли на нього раптово напав ведмідь. Лютого звіра відлякали собаки.

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Однак ведмідь встиг завдати мисливцю серйозних травм. Чоловік практично не міг йти. За 8 годин він проповз лише 4 кілометри.

На щастя, постраждалий добрався до чужого мисливського будиночка. У ньому він залишив записку для знайомого.

На мене напав ведмідь. Поламав трохи. Ходити не можу. До зв'язку не дотягну. Подзвони Толіку хай вивозить, бо я здохну тут. Мені щодня гірше стає,

– написав чоловік.

Як врятували постраждалого

Записка була датована 31 жовтня. Постраждалий зазначив, що чекатиме на допомогу, бо ходити вже не може.

Коли прийшов власник хати, то прочитав повідомлення про допомогу. Він одразу звернувся до правоохоронців, а ті виїхали рятували мисливця. Постраждалого знайшли у його мисливському будиночку за 170 кілометрів від села Богучани.



Записка, яку залишив поранений мисливець / Фото Baza