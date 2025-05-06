"Я вдома, я вдома": щемливі кадри повернення українських захисників

У вівторок, 6 травня, відбувся вже 64-й обмін військовополоненими. Так, в Україну повернулося 205 наших воїнів.

В голосі захисників радість від повернення на рідну землю. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Кадри повернення українських воїнів

Сьогодні Україна повернула 205 наших захисників. Це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Серед них захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту, про що повідомляв Володимир Зеленський.

В Держприкордонслужбі опублікували щемливі кадри повернення українських воїнів.

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Сьогодні, у День української піхоти, повертаються на рідну землю з російського полону солдати, сержанти та офіцери, десантники та штурмовики, моряки та нацгвардійці, і звичайно – піхотинці.

Це радісний день для сотень рідних і близьких людей, які дочекалися вдома своїх Захисників. Команда Координаційного штабу продовжує працювати, аби врятувати кожного українця та українку, які досі перебувають у російській неволі,

– йдеться в повідомленні ГУР МО.

205 українських воїнів повернулися додому: дивіться відео