І я вірю в нашу перемогу, – мер Львова звернувся до українців за кордоном з важливим проханням

Україна вже понад тиждень люто захищає свою незалежність від російського агресора . У зв'язку з цим мер Львова Андрій Садовий звернувся до українців, які живуть за кордоном.

Андрій Садовий заявив, що зараз українці, які перебувають за кордоном, активно допомагають своїй Батьківщині. Йдеться і про збір коштів, придбання речей та доставлення їх в Україну.

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Садовий звернувся українців в різних країнах світу

Проте є речі, які сьогодні потрібні найбільше. Йдеться про каски та бронежилети. Садовий наголосив, що їх не можна вільно придбати у магазині. Тому Садовий звернувся до українців з наступним проханням:

Уряди ваших країн, впливові люди, політики. Активізуйте всіх. Нам каски й бронежилети потрібні сьогодні, потрібні завтра на ранок. Кожна каска, кожен бронежилет – це одне врятоване життя. Я вірю в Україну. І я вірю в нашу перемогу!

Звернення Андрія Садового: дивитися відео

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