Я за жорстку президентську республіку, – Данілов

Данілов каже, що, коли в Україні всенародно обирають президента, на нього покладають надії. Проте за Конституцією, Україна – парламентсько-президентська республіка.

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На думку секретаря РНБО, за логікою парламентсько-президентської республіки, президента потрібно обирати в парламенті. Це "поставить крапку" у цьому питанні.

Данілов виступив за президентську республіку

Політик стверджує, що в історії України важко знайти факти, коли ривок вперед можна було зробити без особистості.

Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку,

– наголосив Данілов.

Він додав, що у такому випадку є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде та навіщо.

Потрібна усталена демократія

За словами секретаря, парламентсько-президентські республіки можуть існувати в умовах, коли є вже усталена демократія. Мовляв, для цього повинні пройти століття.

Крім цього, Данілов зауважив, що для олігархічного клану нібито набагато простіше працювати, якщо є парламентсько-президентська республіка.

В Україні раніше була президентсько-парламентська республіка

Зауважимо, наразі в Україні діє парламентсько-президентська республіка. Це одна зі змішаних форм правління, де перевагу у формуванні уряду має парламент. Президент пропонує парламенту кандидата на посаду прем'єр-міністра, а також має широкі повноваження у виконавчій владі.

Однак з 1996 по 2006 рік українці жили за президентсько-парламентської форми. До 2010 року держава знову мала парламентсько-президентську. А після 2010, за часів Януковича, відбулося чотирирічне повернення до президентської моделі.